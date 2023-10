Nick Bastiaensen en Jason Freddy Bourdouxhe bezorgen KFC Turnhout zege op Beerschot U23

In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …

Openingsweekend van ‘het grootste lunapark in Europa’ is groot succes: “De spelletjes waar we mee zijn opgegroeid!” Gamestate op de De Keyserlei heeft er zijn eerste weekend opzitten. ‘Het grootste lunapark van Europa’ kan uitpakken met 2000 m² spelplezier en een capaciteit van 600 personen. En met een flinke …Zondag werd een dag om snel te vergeten voor Antwerp. Net zoals de eerste ploeg gingen ook de Young Reds in de slotfase onderuit. Tegen Lokeren-Temse verloren ze met het kleinste verschil.

Minister Verlinden: “Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal zaken vergeten” In Wakker op Zondag op ATV zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) niet akkoord te gaan met de mening dat Antwerpen stiefmoederlijk behandeld wordt in de strijd tegen …Sinds de invoer van de maatregel anderhalf jaar geleden hebben rechters tachtig drugscriminelen een havenverbod opgelegd. headtopics.com

1.000 betogers op Sint-Jansplein uit solidariteit met Palestina: “Wie zijn wij om te oordelen over de daden van Hamas?” Op het Sint-Jansplein in Antwerpen kwamen zondagnamiddag zo’n 1.000 betogers samen uit solidariteit met de Palestijnen. Op initiatief van de links revolutionaire organisatie Rupture & Renouveau …De Antwerpse schepen van Haven en de Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) verzamelt al sinds haar kindertijd fossielen. Afgelopen weekend vond ze na lang zoeken haar eerste mammoetkies. Een …De wedstrijd tussen Turk Sport en Zwijndrecht B werd zondag niet gespeeld.

Politie schrijft reeks boetes uit bij verkeerscontrolesDe politie regio Turnhout hield vrijdag op verschillende plaatsen in het werkgebied verkeerscontroles. Lire la suite ⮕

Grobbendonk klopt HIH Turnhout en is al negen wedstrijden ongeslagenDe wedstrijd van zaterdag tussen Grobbendonk en het bezoekende HIH Turnhout eindigde op 7-0. Dit is de negende ongeslagen wedstrijd na elkaar voor Grobbendonk. Lire la suite ⮕

Beerschot-aanvaller Thibaud Verlinden probeert zondag te scoren tegen Dender, waar zijn papa Dany Verlinden keThibaud Verlinden (24) is ook dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij Beerschot. Zondag speelt hij voor het eerst in zijn carrière tegen de ploeg van zijn vader Dany (60). De voormalige doelman van Lierse, Club Brugge en de nationale ploeg is sinds vorige zomer keeperstrainer bij Dender. Lire la suite ⮕

Geen leidersplaats voor Beerschot: het gaat in de slotfase onderuit tegen DenderBeerschot heeft de kans laten liggen om naar een gedeelde eerste plaats te springen in de Challenger Pro League. De Mannekes morsten tegen Dender met de kansen, maar gaven ook veel weg op de tegenaanval. In de laatste minuut maakte Lallemand de enige goal van de wedstrijd: 0-1. Lire la suite ⮕

ONS OORDEEL. Veel zessen na een gesloten wedstrijd op het KielDit zijn onze spelersbeoordelingen na de wedstrijd tussen Beerschot en Dender. Lire la suite ⮕

Beerschot laat leidersplaats liggen tegen Dender, maar kijkt ook hoopvol vooruit: “Waarom zouden wij het ClubRyan Sanusi (31) speelde zondag zijn honderdste match voor Beerschot. De aanvoerder baalde na de 0-1 nederlaag tegen Dender, maar dat gevoel maakte snel plaats voor trots en optimisme. “Ik denk nog lang niet aan stoppen. Op naar de tweehonderd.” Lire la suite ⮕