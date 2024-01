Neymar, de duurste transfer ooit. Sinds Paris Saint-Germain (PSG) in 2011 in Qatarese handen is gevallen, heeft het grote geld niet alleen sportief succes meegebracht. Het was ook het begin van een reeks schandalen. Meer dan eens dook daarbij de naam op van de Braziliaanse voetballer die nog altijd geldt als de duurste transfer ooit: Neymar da Silva Santos Júnior, kortweg Neymar. In 2017 verhuisde hij voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Parijs.

Al meer dan een jaar voert het Franse gerecht onderzoek naar allerlei wantoestanden binnen de voetbalclub. Neymars toptransfer maakt deel uit van dat dossier. De voorbije dagen lekte in de Franse pers uit dat PSG hulp kreeg vanuit politieke hoek om het fiscale aspect van die transfer te ‘verlichten’





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Zoon van overleden Urbain (73) reageert op vrijspraak voor twee wielertoeristen: “Te belachelijk voor woorden”“Die wielertoeristen hebben de schuld in de schoenen van mijn dode vader geschoven”: de familie van de overleden fietser Urbain Segers (73) snapt niet waarom de politierechtbank twee zestigers uit Brecht heeft vrijgesproken. “Ongelofelijk. Ik kan het niet begrijpen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Ook voor moederbedrijf 3M dreigen schadeclaims: actiegroep trekt ten strijde tegen Amerikaanse hoofdzetelDe actiegroep Darkwater3M gaat ervan uit dat de PFAS-schade in België tientallen miljarden euro’s bedraagt. Ze trekt weer naar de rechtbank, om ook de Amerikaanse moedergroep mee verantwoordelijk te stellen.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Congolezen trekken naar de stembus voor presidentsverkiezingenZonder plots uitstel trekken de Congolezen woensdag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Huidig president Félix Tshisekedi maakt, door zijn greep op het staatsapparaat, een goede kans om een tweede mandaat binnen te halen, ondanks vele verbroken beloftes. Dat de oppositie in gespreide slagorde opkomt, vergroot de kansen van de zittende president nog meer.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Recordaantal Antwerpse bouwbedrijven failliet, slechte vooruitzichten voor 2024: “Daar zijn twee hoofdredenenNog nooit zijn in de provincie Antwerpen zoveel bouwbedrijven failliet gegaan als in de eerste elf maanden van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van GraydonCreditsafe, een specialist in bedrijfsinformatie.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

38 urenweek en bonus voor leraars in moeilijke scholen: zo wil commissie van wijzen onderwijs hervormenDe fundamenten van het Vlaamse onderwijs zijn dringend aan een grondige herziening toe. De commissie van wijzen, aangesteld door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), stelt in haar rapport een blauwdruk voor die ons onderwijs de 21ste eeuw moet binnenbrengen. Versobering en meer vertrouwen staan daarbij centraal.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Commissie van Wijzen lanceert 70 voorstellen voor professionalisering lerarenberoep: ‘Komt veel te laat’De Vlaamse regering gaf de commissie de opdracht om een modern school-­ en personeelsbeleid uit te tekenen. Bedoeling was dat ze van een wit blad kon

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »