Newcastle compte encore sur Sandro Tonali ce week-end, la FIFA l'en empêche

'Nous n'avons pas encore reçu de confirmation officielle', a expliqué Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, en conférence de presse vendredi matin 'Nous n'avons rien reçu des autorités italiennes pour le moment. Il y a de grandes chances qu'il soit disponible pour nous contre les Wolves. Nous nous préparons comme s'il était en forme et prêt à jouer.

Tonali, 23 ans, a été sanctionné de 10 mois de suspension et de 8 mois de peines alternatives par la fédération italienne de football (FIGC) pour avoir parié sur des matches de Brescia (2017-20) et de l'AC Milan (2020-23) quand il portait le maillot de ces deux équipes. Il a toutefois toujours misé sur des victoires de ses clubs.

