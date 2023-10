Nederlandse politicus Thierry Baudet geslagen voor lezing in Gent

Toen Baudet donderdagavond toekwam aan de UGent-campus in de Universiteitstraat waar hij een lezing geeft vanavond, werd hij opgewacht door een tegenstander. Die stond klaar aan de ingang van het gebouw en sloeg Baudet hard op het hoofd met een opvouwbare paraplu.

De aanvaller werd tegen de grond gewerkt door de politie en afgevoerd. Het is niet duidelijk of Baudet verwondingen opliep. Hij ging meteen naar binnen in de UGent-campus. De aanvaller riep anti-Poetin en antifascistische slogans. Baudet kwam eerder in opspraak in Nederland, omdat hij het beleid van de Russische president Vladimir Poetin en de oorlog in Oekraïne steunt.

