Nederlandse arbeidersklasse herkent zich in politiek programma

Omdat de Nederlandse arbeidersklasse zich massaal herkende in zijn politieke programma – een slogan waarmee Vlaanderen al dertig jaar vertrouwd is: ‘Eigen Volk Eerst.’ Sinds 1971 laat de Stichting Kiesonderzoek Nederland elke verkiezingsuitslag grondig analyseren. Vervolgens worden de bevindingen van dat Nationaal Kiezersonderzoek (KNO) in een keurig rapport wereldkundig gemaakt.

De merkwaardige uitslag van de laatste Tweede Kamerverkiezingen in Nederland heeft de onderzoekers doen besluiten om de voorlopige conclusies vervroegd vrij te geven via de website. De auteurs zijn politicologen van de Universiteit van Utrecht en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het was dan ook een bijzondere uitslag, bovendien met verregaande politieke consequenties voor de kabinetsformatie





Tom Van Grieken en Geert Wilders: historische verschillen en een overwinningDe Tweede Kamerverkiezingen in Nederland hebben de extreemrechtse politicus Geert Wilders van de Partij van de Vrijheid (PVV) een landslide overwinning gebracht. Hoe behandel je een racist die de grote overwinnaar is van de verkiezingen?

De parallellen tussen de verkiezingen in Nederland en het verkiezingsjaar 2024 bij onsDe Nederlandse bevolking is naar de stembus getrokken en de helmboswuivende Geert Wilders heeft links Nederland in een depressie gestort. De man die al 17 jaar lang met lijfwachten door het leven moet, omdat islamitische soepjurken hem met een dodelijke Fatwa bedreigen, heeft met zijn extreemrechtse partij PVV zopas 37 parlementszetels veroverd in het Haagse Binnenhof. Niet dat er nu boven de Moerdijk overal gejubeld wordt. De praatprogramma’s op de treurbuis zijn er bijna therapeutische rouwbijeenkomsten om Wilders’ electorale zege te verwerken. Sommige analyses lijken wel verdwaasde collectieve bezweringen van de nieuwe werkelijkheid

Duitsland, Nederland en België willen samen het WK voor vrouwen organiserenAls Duitsland, Nederland en België in 2027 samen het WK voor vrouwen mogen organiseren, zou dat bestaande stadionprojecten een duw in de rug kunnen geven. De WK- kandidatuur kreeg de sloganmee. Voor België zijn er vier kandidaat-speelsteden: Brussel (met het Lotto Park van Anderlecht), Gent, Genk en Charleroi. Maar RSC Anderlecht wacht nog op een akkoord van de gemeenteraad

Tweede wolf ontdekt in regio Kalmthout-WuustwezelHet Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO) van de Vlaamse overheid heeft na DNA-analyse ontdekt dat er een tweede wolf aanwezig is in de regio Kalmthout-Wuustwezel. Het dier gaat al samen op jacht met wolvin Emma, die er als een gevestigde wolf wordt beschouwd. In februari is het paartijd, vanaf half april kunnen mogelijk de eerste welpen worden geboren, áls de twee tenminste samenblijven.

Nederlandse zanger Joost Klein: als Mowgli werd opgevoed door het internetDe Nederlandse zanger Joost veroverde eerst Youtube en daarna de muziekindustrie. Nu vertegenwoordigt de rapper op stuiterbeats Nederland op het Songfestival.

DPG Media realiseert oude droom met overname RTL NederlandDPG Media, het moederbedrijf van VTM en Het Laatste Nieuws, neemt RTL Nederland over. Wat DPG al 35 jaar met VTM doet, kan het nu ook in Nederland neerzetten. DPG Media betaalt 1,1 miljard euro voor RTL Nederland.

