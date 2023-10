Nederland stevent af op natste oktober ooit, bij ons viel niet abnormaal veel regen

Experte kritisch voor ‘narcismecoach’ Geena Lisa: “Iemand die niet degelijk geschoold is, is een gevaar voor de patiënt”VIDEO. Heeft Thibau Nys een nieuw wapen in de cross? Ploegmakker Pim Ronhaar schakelt Eli Iserbyt vakkundig uit met inhaalactie

Wilde achtervolging vanuit Nederland eindigt in Antwerpen: SRT rijdt verdachte klemHet snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft vrijdagnacht een wagen klemgereden in het Antwerps havengebied. Dat gebeurde op vraag van de Nederlandse politie, na een wilde achtervolging. De verdachte werd uiteindelijk gearresteerd. Hij had geen rijbewijs, maar wel cannabis op zak. Lire la suite ⮕

De Smaakmakers laten Nederland culinair genietenHet Olense barbecueteam Smaakmakers heeft zaterdag in het nationale park De Hoge Veluwe het Open Nederlands Kampioenschap Culinair Wild Barbecue gewonnen. Lire la suite ⮕

Doe uw schenkingen op tijd: ‘Dat halfuur heeft duizenden euro’s gekost’Tot op de dag voor je overlijden kun je nog giften laten registreren om successiebelasting te vermijden. Maar dat mag geen minuut te laat gebeuren, waarschuwt notaris Jeroen Uytterhaegen. Lire la suite ⮕

Factcheck: viraal filmpje bewijst niet dat ‘knutselraketten’ van Hamas betaald zijn met westerse hulp‘Dankzij buitenlandse hulp kreeg Gaza een paar jaar geleden nieuwe waterleidingen. Hamas heeft de pijpleidingen opgegraven en er raketten van gemaakt, die Lire la suite ⮕

Bier zit met een mannelijkheidsdilemmaAls de biermarkt krimpt, wat doe je als brouwer dan? Meer vrouwen proberen aanspreken? Of juist de ultieme mannelijkheid van het pintje als troef uitspelen? AB Inbev kiest voor dat laatste en gaat in de VS in zee met een organisatie van extreme vechtsporten. Lire la suite ⮕

Van Gool scoort vier keer voor Oppuurs dat wint van WillebroekseWillem Van Gool sloeg 4 keer toe toen Oppuurs Willebroekse versloeg met 6-2 in de thuiswedstrijd. Lennart Jenart en Rik Verbiest scoorden de andere doelpunten voor de thuisploeg, terwijl Willebroekse's doelpunten gemaakt werden door Demir Zejnelagic. Lire la suite ⮕