NBA : Victor Wembanyama et les Spurs signent un incroyable come-back face à Phoenix (vidéo)

Mené de 20 points dans le troisième quart-temps, San Antonio s’est finalement imposé 114-115 sur le parquet de Phoenix mardi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.Devant courir derrière le score toute la rencontre, les Spurs ont pris pour la première fois l’avance à deux secondes du buzzer grâce à un panier décisif de Keldon Johnson (27 points) pour faire tomber Kevin Durant (26 points) et sa bande.

Avec ce résultat, San Antonio et Phoenix, toujours privé de Devin Booker et Bradley Beal, comptent chacun un bilan à l’équilibre (2 victoires-2 défaites) dans la Conférence Ouest.Toujours à l’Ouest, les Los Angeles Clippers ont signé une troisième victoire en quatre matches en battant Orlando (118-102).

