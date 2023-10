NBA : les Bucks battent les Sixers, Lillard en feu, Antetokounmpo dépasse Abdul-Jabbar au nombre de paniers inscrits

Damian Lillard, le nouveau meneur de Milwaukee en provenance de Portland, a flambé pour son premier match avec les Bucks (39 points), victorieux d'un point contre Philadelphie (118-117). Lillard a brillé (39 points, 8 rebonds, 4 passes) et s'est montré décisif en fin de match pour contenir les 76ers du MVP de la saison dernière Joel Embiid (24 points) et du meneur Tyrese Maxey (31 points).

Le Grec Giannis Antetokounmpo a lui lancé sa saison avec 23 points et 13 rebonds pour les Bucks et en a profité pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar au nombre de paniers inscrits dans l'histoire des Bucks avec 5903 points inscrits, et devenir le joueur de Milwaukee ayant inscrit le plus de paniers. Fin septembre, Damian Lillard (33 ans), plutôt attendu à Miami, avait surpris en annonçant son transfert à Milwaukee après onze saisons à Portland.

