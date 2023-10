“Natuurlijk is het moeilijk om te horen dat je zoon moet gaan vechten”: Belgisch-Israëlische Nardy heeft vier

”Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenStudent vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

”Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenStudent vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Lire la suite:

gva »

China weert Belgisch rundvlees wegens blauwtong, maar verbod heeft geen impactChina heeft een invoerverbod opgelegd aan herkauwers en afgeleide producten uit België wegens blauwtong. Het verbod heeft echter geen impact. Lire la suite ⮕

Factcheck: nee, de Israëlische vlag werd niet geprojecteerd op een evenementenhal in Las VegasSinds 10 oktober worden op sociale media posts gedeeld waarin we de blauw-witte Israëlische vlag geprojecteerd zien op het LED-scherm van de Las Vegas Lire la suite ⮕

Belgisch team wint WK zonnewagens in Australië dankzij “technische innovatie”Het Belgische team heeft opnieuw de World Solar Challenge, het officieuze WK voor zonnewagens in Australië, gewonnen. De studenten van de KU Leuven kwamen donderdag als eerste over de streep in het Australische Adelaide. Lire la suite ⮕

Een lesje snooker: Belgisch talent Julien Leclercq in amper 45 minuten weggeblazen door Judd Trump in NorthernJulien Leclercq (WS-70) heeft zich dinsdag niet voor de zestiende finales van het Northern Ireland open kunnen plaatsen. De twintigjarige Luikenaar kreeg van Judd Trump (WS-3) een 4-0 om de oren. De partij duurde amper 45 minuten. Lire la suite ⮕

Factcheck: nee, dit is geen pop, maar een Palestijnse jongen die omkwam bij de Israëlische bombardementen in GazaOp 13 oktober deelde het officiële account van de staat Israël op X (voorheen Twitter) een video en een foto (hier gearchiveerd). De video is een Lire la suite ⮕

Israëlisch leger meldt aanvallen op infrastructuur van Syrisch legerHet Israëlische leger zegt dat het woensdag militaire infrastructuur in Syrië heeft getroffen. De met straaljagers uitgevoerde aanvallen zouden in reactie zijn geweest op raketaanvallen op Israël vanuit Syrië. Lire la suite ⮕