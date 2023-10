Natuurbegraafplaats naast het bestaande kerkhof. Aanleg start in november

De gemeente krijgt een natuurbegraafplaats. Die belofte stond in het bestuursakkoord. 13 november start de aanleg, als het weer dat dan toelaat. In de loop van volgend jaar is de …

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Goed nieuws voor de jazzliefhebber: Jazz Kitchen haalt de Schotse trompettist Bruce Adams naar De Djoelen in Oud-Turnhout. Het concert vindt zondag 29 oktober om 19.30u plaats.Kristel Van Ballaer werkte tijdens de zomermaanden in afzondering in het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout.

Personen met dementie uit de gemeente Kasterlee kunnen persoonlijke herinneringen ophalen met een eigen fotoboek. Fotoclub Visueel uit Lichtaart werkt samen met de gemeente Kasterlee voor het …Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen en doelpuntenmakers van alle Antwerpse …Flandria blijft winnen. headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”

Lire la suite:

gva »