Nature et biodiversité : Bruxelles s'engage à protéger 25% de son territoire d'ici à 2030

Le gouvernement bruxellois a annoncé vendredi sa décision de protéger la biodiversité sur 25% du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale d'ici 2030, en réponse aux engagements pris lors de la COP 15 Biodiversité organisée l'an dernier à Montréal (Canada). Aujourd'hui, 14,7% du territoire bruxellois est déjà protégé. Il s'agit de réserves naturelles et de sites Natura2000.

La protection de ces zones pourra prendre différentes formes. Il pourra s'agir de faire évoluer leur affectation au Plan Régional d'Affectation du Sol (le PRAS), ou bien de doter des espaces verts existants de plans de gestion écologiques plus volontaristes, ou encore de protéger sur le long terme des espèces rares et précieuses présentes dans certaines zones.

