Nations League : courte défaite des Red Flames en Angleterre

Dans leur antre de Leicester, les «Lionnesses» sont quasiment imbattables et la Belgique n’a pas pu démentir la tradition. Mises sous pression dès le coup d’envoi, les filles d’Ives Serneels ont pourtant failli prendre le public anglais à froid ou presque quand un reprise de la tête de Justine Vanhaevermaet a rebondi sur la poteau après une intervention difficile de la gardienne britannique Earps (9e).

Si les temps forts sont restés principalement anglais, les Belges ont quand même profité de quelques possibilités de pointer le bout des crampons dans le camp adverse comme à la 27e avec ce centre de Wullaert dévié en corner par Bright.

