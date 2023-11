Nathan Bouts (25) zette rem op intieme scènes in nieuwe ‘2DEZIT’: “We hadden de kaart van het shockeren al ges

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar eens terug als ik er ben”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

:

GVA: Davy opent vlakbij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd worOp 9 november opent Davy Schellemans Café Commercial in de Slachthuisbuurt. Daarmee is de chef niet aan zijn proefstuk toe, want met zijn rock-’n-rollrestaurant Veranda zette hij dertien jaar geleden de culinaire scene al op zijn kop. Zijn nieuwe zaak is amper driehonderd meter verderop.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Ruil nu je oude elektrische fiets in en krijg korting op een nieuw exemplaarElektrische fietsen zijn al jaren enorm populair. Daarom zijn veel mensen ondertussen aan een nieuw exemplaar toe. In de Veloci fietsenwinkels kan je je oude fiets van elk merk inruilen en besparen op een nieuwe Veloci fiets.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Momu-café in een nieuw jasje en Try Vegan Challenge: lekker nieuws uit AntwerpenCulinair Antwerpen is altijd in beweging. Elke week geven we drie tips.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Verkoop muziekschool moet nieuw stadhuis mee financierenHet stadsbestuur van Herentals wil de gebouwen van de vroegere muziekacademie in de Hikstraat verkopen. De waarde wordt op 1,35 miljoen euro geschat. De opbrengst moet de bouw van een nieuw stadhuis en stadsfeestzaal financieren.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Modezaak V_fashion by Vanessa neemt nieuw winkelpand in Bergstraat in gebruik: “Zaak is aantrekkelijker en toeZaakvoerster Vanessa Van den Veegaete (45) heeft haar zaak in damesmode V_fashion by Vanessa verhuisd naar een nieuwbouwpand in de Bergstraat. Je vindt haar voortaan terug tegenover het Cultuurplein, naast speelgoedwinkel Elfjes en Draken. Ze hoopt daar beter zichtbaar te zijn voor nieuwe klanten.

La source: gva | Lire la suite »

DESTANDAARD: Muziek van Céline Dion drijft inwoners van Nieuw-Zeelands stadje tot wanhoopBallades van Céline Dion op het maximale volume, weergalmend doorheen een vallei: de inwoners van het stadje Porirua in Nieuw-Zeeland vragen de autoriteiten om een einde te maken aan deze marteling.

La source: destandaard | Lire la suite »