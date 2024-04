NASA analyseert object dat op huis in Florida terechtkwam

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA zal “een object” analyseren dat volgens een inwoner van de Amerikaanse staat Florida op zijn huis terechtkwam. Mogelijk gaat het om afval dat gedropt werd uit het Internationaal Ruimtestation (ISS).“NASA heeft een object gerecupeerd in samenwerking met de eigenaar”, aldus een woordvoerder. Het zal “zo snel mogelijk geanalyseerd worden in het Kennedy Space Center in Florida om de afkomst te bepalen”.

Het object van minder dan een kilogram zou op 8 maart het dak van een woning doorboord hebben in Naples, Florida. De eigenaar van de woning postte op X op 15 maart foto’s van een grijs buisvormig object en van een gat in een houten vloer. Het object “doorboorde het dak en twee verdiepingen”, schreef hij in de post. Volgens astrofysicus Jonathan McDowell zou het vanwege het tijdstip dat de huiseigenaar communiceerde en de locatie wel degelijk kunnen gaan om een stuk van de ladin

