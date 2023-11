Namur confirme face à Benfica et assure sa qualification pour les 16es de finale

Déjà victorieuses à Lisbonne (52-60) lors du premier match, les Namuroises ne peuvent plus terminer plus loin que la seconde place dans ce groupe qui comptait également les Ecossaises de Caledonia Gladiator.

Elles ont aligné pour la première fois en compétition européenne leur nouveau renfort américain Da'jah Daniel (1m93). Celle-ci a inscrit 14 points (7/9) et capté 7 rebonds en 17 minutes de jeu. Sa compatriote Peyton Whitted a pour sa part inscrit 11pts et pris 13 rebonds. Pour son retour aussi à la compétition, la Croate Klaudia Perisa a terminé avec 4 points et 7 rebonds.

