Nala, une jeune chanteuse de Verviers, accède aux demi-finales de The Voice Kids : « En tant qu’artiste, c’est

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

«Tout s’écroule, mes rêves sont anéantis»: trois élèves évincés de la «Star Academy» juste avant le lancement de la nouvelle saison? Un jeune homme l’affirme (vidéo) Il a suffi d’une seule participation à Sam, 19 ans, pour que sa vie change à jamais : « Nous sommes restés assis là, en nous demandant si c’était réel » (photo)

Dimitri ne peut plus venir faire ses courses quand il le souhaite chez Colruyt : « Je dois prévenir des semaines à l’avance que je vais venir » (photo) «Des coucougnettes?»: l’énorme bourde de Michaël face aux vaches de Sébastien dans «L’amour est dans le pré» (vidéo) headtopics.com

Léon Bosquet, de Battice, sera le premier soldat belge inhumé dans un cimetière de l’ONU, en Corée du sud ! « Gardons le sourire », le nouveau recueil de caricatures d’Oli vient de sortir : « De toute façon, mieux vaut en rire que s’en foutre… »

Une commerçante d’Heusy volée à son retour de vacances : « Il y en a pour plus de 500 euros de préjudice »

Les pompiers appelés pour un incendie dans une cuisine rue du Peignage à VerviersCe samedi soir, un incendie a pris pour une raison inconnue dans la cuisine d’un bâtiment de la rue du Peignage, à Verviers. Les occupants avaient évacué les lieux à l’arrivée des pompiers. Lire la suite ⮕

Verviers n’a pas été assez efficace face au but à Warnant (+ cotes des joueurs)Une excellente entame de match a été suffisante à Warnant pour se mettre à l’abri du retour des Verviétois, vaillants mais pas suffisamment efficaces face au but. Lire la suite ⮕

Vianney donne des nouvelles de Florent Pagny: «Il s’en sort quand même très bien»Le chanteur a profité de son passage sur RFM ce samedi 28 octobre pour parler de son ancien partenaire de «The Voice.» Lire la suite ⮕

Six jeunes originaires de la province de Liège participeront à l’épreuve de KO à The Voice KidsSix jeunes Liégeois défendront les couleurs de la province de Liége dans l’épreuve des KO ce mardi dans The Voice Kids. Il s’agit de l’avant-dernière séance avant la demi-finale. Lire la suite ⮕

Ontevreden Joden bezetten treinstation in New York: “Palestijnen moeten vrij zijn”Een grote betoging, georganiseerd door Jewish Voice for Peace (‘Joodse stem voor vrede’) stuurde vrijdag de avondspits in Manhattan in de war. Honderden mensen vulden Grand Central Terminal en zongen ‘laat Gaza leven’ en ‘staakt-het-vuren nu’. Lire la suite ⮕

«Tout s’écroule, mes rêves sont anéantis»: trois élèves évincés de la «Star Academy» juste avant le lancementAutant dire que ce jeune homme est dégoûté! Lire la suite ⮕