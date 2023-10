Nairo Quintana : le banni rentre à la maison

Il est de retour « à la maison », pour reprendre ses propres termes. Il en connaît les moindres recoins, les règles de vie, des habitudes qui n’ont guère changé depuis son départ, en 2019.

L’usage en compétition de cet antidouleur de la famille des opioïdes est interdit dans toutes les disciplines du cyclisme depuis 2019, « afin de préserver la santé et la sécurité du coureur des effets secondaires », justifie l’UCI, évoquant notamment les risques de somnolence et de perte d’attention qui majorent de facto le risque de chute en course.