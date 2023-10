Nahima Lanjri (CD&V): “Goed nieuws voor de Antwerpenaar”

“Dit is goed nieuws en als het goed is, zeggen we het ook”, zegt Lanjri. “De Antwerpenaar betaalt dan evenveel belastingen als het Vlaams gemiddelde. Deze verlaging gaat ook een positief effect hebben op de onroerende voorheffing. We juichen het dus toe.”

Antwerps Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy is niet onder de indruk van de belastingverlaging in Antwerpen. Hij doet het af als een verkiezingsstunt. Gazet van Antwerpen nodigt je uit om vrijdagavond vanaf 19 uur naar een spectaculaire videoprojectie te komen kijken aan de kathedraal. Met deze stunt wil de krant de laatste dagen van zijn …Met de sloop van het oude gebouw van de stedelijke milieudienst aan de Kalverstraat is vrijdag een begin gemaakt de aanleg van een groene zone op de Dam. De toekomstige Kalverwei wordt een …

De hele maand november zet Antwerpen zich als Boekenstad op de kaart. Op 4 en 5 november vindt het BoekHandelWandelWeekend plaats. In deze wandeling passeer je boekhandels, boekcafés en literaire …Antwerps Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe reageert voorzichtig op aanpassing van de meerjarenplanning en de belastingverlaging. “De verlaging van de personenbelasting juichen we toe”, zegt … headtopics.com

Het Antwerpse stadsbestuur verlaagt de aanvullende personenbelasting (APB) van 8 naar 7%. Voor een gezin met kinderen met een gemiddeld brutomaandloon van 8.400 euro zou dat neerkomen op een …Kieran Franck, student productontwikkeling aan de UAntwerpen heeft de Ecodesign Award gewonnen met zijn project Cyclowash. Kieran bedacht een systeem dat microvezels en afvaldeeltjes filtert uit …Al meer dan honderd jaar verbindt soep de inwoners van de wijk Stuivenberg.

Het Mexicaanse foodconcept Alma Libre opent op 31 oktober de deuren in de Scheldestraat, op het Antwerpse Zuid. De geheimen van de Mexicaanse keuken ging Karen Van den Keybus (37) persoonlijk in …De alternatieve zender Radio Centraal blaast 43 kaarsjes uit. Dat viert hij van 28 oktober tot en met 5 november met een negendaagse marathonuitzending in Villa Delfia. headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Hoe goed kent u uw energiecontract?Volgens een enquête van de energieregulator Vreg zijn vele Vlamingen niet meer mee met alle wijzigingen op de energiemarkt. 37 procent zegt onvoldoende op de hoogte te zijn. Lees hier hoe u zich beter informeert. Lire la suite ⮕

Hoe goed kent u uw energiecontract?Volgens een enquête van de energieregulator Vreg zijn vele Vlamingen niet meer mee met alle wijzigingen op de energiemarkt. 37 procent zegt onvoldoende op de hoogte te zijn. Lees hier hoe u zich beter informeert. Lire la suite ⮕

Servië keurt twee controversiële wetten goed die media controlerenServië heeft twee controversiële wetten goedgekeurd die de staat een grotere controle op de media geven. De twee teksten ‘Wet op publieke informatie en media’ en ‘Elektronische media’ werden door een grote meerderheid van de parlementsleden goedgekeurd. In Servië is de conservatieve SNS de grootste partij. Lire la suite ⮕

Vlaams Parlement keurt nieuwe basis voor organisatie lokale en provinciale verkiezingen 2024 goedHet Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet goedgekeurd dat de juridische basis legt voor de organisatie van de volgende lokale en provinciale verkiezingen in oktober 2024. Het decreet van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legt niet alleen de procedures vast, maar stuurt ook een aantal zaken bij. Lire la suite ⮕

Nieuwe generatie Chinese elektrische auto’s scoort even goed op crashtests als Europese topmerkenDe tijd dat er gelachen werd met Chinese auto’s – “Made in China” – is voorbij. Uit de Euro NCAP-crashtests blijkt dat de bekendste merken en modellen uit het Aziatische land zelfs even betrouwbaar en veilig zijn als Europese wagens. Lire la suite ⮕

Antwerpen doet het goed op online vastgoedplatform Biddit: meer dan 5.000 panden verkocht in 5 jaarBiddit, het online platform dat notarissen gebruiken om woningen te verkopen, blaast vijf kaarsjes uit. Sinds de lancering in 2018 werden er ruim 31.000 panden te koop aangeboden. De provincie Antwerpen spant de kroon met meer dan 5.000 verkochte huizen, appartementen of bouwgronden, goed voor een aandeel van ruim 17 procent. Lire la suite ⮕