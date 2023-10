Naar schatting werden 200.000 Spanjaarden slachtoffer van misbruik in katholieke kerk

België grijpt voor het eerst in geschiedenis naast finaleticket op WK korfbal na verlies tegen TaiwanALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenWalter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Lire la suite:

gva »

Une table de 200 couverts dressée en hommage aux otages israéliens détenus par le HamasUne action symbolique en hommage aux otages israéliens détenus par le Hamas s'est tenue mercredi soir sur la place Poelaert, à Bruxelles. En l'honneur des otages toujours détenus à l'heure actuelle, une table de 200 couverts a été dressée au milieu de la place. Lire la suite ⮕

TUI fly stelt opstart vluchten Antwerpen - Tel Aviv uit naar maartLuchtvaartmaatschappij TUI fly stelt de opstart van vluchten tussen de luchthaven van Antwerpen en de Israëlische stad Tel Aviv uit. Die zullen niet beginnen op 14 december, zoals eerder aangekondigd, maar staat nu vanaf 14 maart 2024 gepland. Dat werd woensdag bij de luchtvaartmaatschappij vernomen. Lire la suite ⮕

Willem-Frederik Schiltz haalt uit naar Open VLD-top: ‘Dit is het dieptepunt’De lijstvorming van Open VLD in Antwerpen belooft moeilijk te worden, nu ook Paul Van Tigchelt zich in de debatten mengt. Woensdagavond valt de beslissing Lire la suite ⮕

Une table de 200 couverts dressée sur la place Poelaert à Bruxelles en hommage aux otages israéliens détenusUne action symbolique en hommage aux otages israéliens détenus par le Hamas s’est tenue mercredi soir sur la place Poelaert, à Bruxelles. Lire la suite ⮕

Conflit Israël-Gaza : une table de 200 couverts dressée en hommage aux otages israéliens détenus par le HamasUne action symbolique en hommage aux otages israéliens détenus par le Hamas s'est tenue mercredi soir sur la place... Lire la suite ⮕

Nog een bottleneck erbij op N118 naar Geel: kruispunt in Retie drie weken volledig afgeslotenHet verkeer tussen Retie en Geel wordt de komende drie weken nog extra bemoeilijkt: het kruispunt van de Gildenstraat met de Kapelstraat in Retie, vlak bij bakker Jan & Lowie, gaat tot half december dicht voor alle verkeer. Lire la suite ⮕