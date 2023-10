Na VS nu ook grote staking bij Stellantis-fabrieken in Canada

Duizenden Canadese medewerkers van autoconcern Stellantis – het moederbedrijf van merken als Chrysler, Opel, Peugeot, Jeep en Fiat – zijn maandag in staking gegaan. Ze willen onder meer een hoger loon en betere pensioenen, net als hun werkgever afgelopen weekend voor Amerikaans personeel principieel heeft afgesproken.

Bij Chevrolet-eigenaar General Motors (GM), de enige van de drie grote autofabrikanten die het nog niet eens is geworden met de vakbond, werden de stakingen in de VS afgelopen weekend zelfs uitgebreid.De Canadese fabrieken van de Grote Drie zijn veel kleiner dan die in de VS, maar ze zijn in de meeste gevallen wel strategisch belangrijk.

De staking bij Stellantis komt dan ook niet uit de lucht gevallen. Eerder organiseerde Unifor bij GM in Canada ook al een staking. Kort nadat 4.300 personeelsleden het werk hadden neergelegd, werd een deal bereikt met het autoconcern. En bij Ford in Canada dreigde recentelijk ook al een staking. Daar lukte het de vakbond Unifor om vlak voordat de staking uitbrak nieuwe loonafspraken te maken.

