Na geruchten over staatsgreep en overlijden Poetin: Kremlin ontkent dat president dood is

Tandjuwelen terug van weggeweest. “In de jaren negentig kon je enkel een steentje plaatsen, nu creëer ik op maat gemaakte kunstwerken.”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Moeder krijgt straf met uitstel nadat ze premature baby laat sterven bij bevalling en lichaampje verbrandt: "Meer bezig met wissen van sporen dan met lot van baby""Liefste ChatGPT, hoe vraag ik iemand op date?" Onze vrouw geeft haar liefdesleven uit handen aan AI én een matchmakerMusk doet plannen met X uit de doeken en wil strijd aanbinden met YouTube en Linkedin: "Decennium van innovatie in twaalf maanden"Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: "Waarover ben...

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel. Lire la suite ⮕

Russische leger houdt, onder toezicht van Poetin, oefeningen met ballistische rakettenDe Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag toezicht gehouden op militaire oefeningen waarbij ballistische raketten werden gelanceerd. Met de manoeuvres werd een “grootschalige nucleaire” vergeldingsaanval door Moskou gesimuleerd, zo blijkt woensdag uit een verklaring van het Kremlin. Lire la suite ⮕

Poetin meent dat hij aan het winnen is, ook diplomatiekHet lenteoffensief van Oekraïne is nu vijf maanden bezig. Een doorslaggevend succes lijkt het niet, er vallen nog elke dag honderden doden. Intussen is er in de VS steeds meer twijfel over de steun aan het land en loopt Poetin vrolijk handjes te schudden met de Chinese leider Xi Jinping. Lire la suite ⮕

‘De honderdduizenden gevallen van individueel lijden in het Midden-Oosten worden al snel een statistiek’Als ik tussen het maniakaal opvolgen van het nieuws uit het Midden-Oosten door even stilsta bij het menselijk leed zelf, wordt het mij snel véél te veel. Lire la suite ⮕

Het Arabisch antisemitisme kwam er door het zionisme, niet omgekeerdIn de Arabische wereld is er pas sprake van echt ­antisemitisme sinds de Palestijnse Nakba, schrijft Geert Vervaele. Lire la suite ⮕

Het niet geschreven boek blijft toch altijd het mooisteDat een aangekondigde roman zoals die van Lucas Rijneveld in de prullenmand belandt, is nu ook niet zo bijzonder. Gingen hem voor: Gogol, Balzac, Ramsey Nasr en George R.R. Martin. De Britse Max Porter bouwde zelfs een papier-maché totempaal met zijn afgevoerde manuscript. Lire la suite ⮕