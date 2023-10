Na dodelijk ongeval Neel: onderzoek of 50 kilometer per uur op Lierselei oplossing is in afwachting veilig fie

Er wordt onderzocht of de snelheid op de Lierselei in Oostmalle tijdelijk begrensd moet worden tot maximum 50 kilometer per uur, in afwachting van een eenrichtingsfietspad langs beide zijden. Dat …

Jury Brussels Beer Challenge mag uitzonderlijk binnen in trappistenbrouwerij, burgemeester en ereburgemeester worden ereridders in Ridderschap van de Roerstok De Trappistenbrouwerij van Westmalle ontvangt op 30 oktober de juryleden van de Brussels Beer Challenge. Iets wat erg exclusief is want de paters van Westmalle laten nauwelijks bezoek toe.Het 11.11.11. comité van Malle droomde al langer van een mural, een artistieke muurschildering, in het straatbeeld van Malle. Een mural die internationale solidariteit moet uitstralen en tonen dat …

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie.

Marianne Verhaert verzekert zich van veilig plekje op Open Vld-lijst na alweer ongeziene partijstrijd De verkiezingspuzzel bij de Antwerpse Open Vld is gelegd, maar wel na een ongeziene interne strijd en een gespannen partijbijeenkomst woensdagavond in Malle.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseHet Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) op de Mechelsesteenweg in Lier schakelt de schapen van schapenhouderij Het Hallehof uit Westmalle in voor het beheer van zijn natuurtuin.Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen.

Hein Vanhaezebrouck betreurt vertrek van hoofdscout Cardenas: "Ik heb geen probleem met Samuel"Echt een verrassing was het niet voor hem maar Hein Vanhaezebrouck klonk daags voor de partij tegen het IJslandse Breidablik toch teleurgesteld omwille van het ontslag van hoofdscout Samuel Cardenas: "Ik heb geen probleem met Samuel. Als hij dat wel heeft, dan is dat spijtig. Jullie hebben dat zo gemeld. Dat is volgens mij niet het geval.

Van Quickenborne getuigt: 'Wat die pater met ons deed, was een geheim dat wij meedroegen, iets dat je in een dEen getuigenis van Vincent Van Quickenborne, die ook bij anderen nare herinneringen opriep, toont hoe seksueel misbruik in een Gents college decennialang onder alle radars kon blijven. 'Als zoiets naar buiten kwam, was dat een smet op de school en een aanslag op haar goede naam.

Ministers Peeters vindt dat topvrouw De Lijn 'moet stoppen met klagen en zagen'Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft uitgehaald naar de topvrouw van De Lijn. Die had in een interview de vervoersmaatschappij 'een kadaver' genoemd dat lijdt onder een 'verrottingsstrategie'. 'Stop met zagen en klagen', riposteerde Peeters woensdag in het Vlaams Parlement.

Kamercommissie: N-VA spreekt van "nalatigheid en schuldig verzuim", minister Verlinden vindt dat politie nietsMinister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden blijft erbij dat de politie niets kan worden verweten voor de aanslag van Abdesalem Lassoued van vorige week. De CD&V'ster bevestigde woensdag in de Kamer ook dat de politie het uitleveringsbevel van Tunesië heeft ontvangen, maar dat dat meteen werd doorgespeeld aan Justitie.

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: "Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram.

Koen Geens (CD&V) keert niet terug naar parlement: "Dat is 100 procent zeker"Voormalig minister van Justitie en CD&V-parlementslid Koen Geens zal na de verkiezingen van 2024 niet meer terugkeren naar de Kamer. "In het parlement ziet u mij niet meer terug, dat is 100 procent zeker", zei hij in De afspraak op VRT Canvas.