Na amper twee minuten was ze al ribbedebie: Fem van Empel wint ook Koppenbergcross met grote overmacht, twee B

Starturen Koppenbergcross aangepast in functie van bekermatch tussen Lierse en AntwerpMet de Koppenbergcross wordt de eerste van een rist klassiekers in het veld afgewerkt. Wie wint op de Bult van Melden mag al meteen van een geslaagde start van het seizoen spreken. Hieronder alles wat u moet weten van deze mythische wedstrijd. Lire la suite ⮕

Sven Nys snapt afzeggingen voor Koppenbergcross niet: “Je moest al bij de start van het seizoen klaar zijn”Woensdag staat met de Koppenbergcross een echt monument op de kalender. Komend weekend wordt echter ook gestreden om de Europese titel en dus hebben nogal wat renners afgehaakt. Lire la suite ⮕

Nys vs Nys: wie staat het verst? “Thibau heeft alles om een grotere coureur te worden dan zijn pa”Acht keer – en tussen 2004 en 2010 zelfs zeven keer op een rij – won Sven Nys de Koppenbergcross. Zijn eerste overwinning boekte hij er pas toen hij 25 was, Thibau kan het morgen al op zijn 20ste flikken. Lire la suite ⮕

“Jolien zal met mij naar boven rijden op de Koppenberg”: Jolisa Verschueren eert haar zus in de wedstrijd dieAls woensdag om 11.50 uur de dames aan hun editie van de Koppenbergcross beginnen, zal dat vooral voor Jolisa Verschueren (24) een emotioneel moment zijn. Ze is de jongere zus van Jolien Verschueren, de tweevoudige winnares van deze cross die twee jaar geleden op 31-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Lire la suite ⮕

Familieweekend in Normandië levert Senn Bossaerts eerste seizoenszege (en 42 UCI-punten op): “Op naar de KoppeSenn Bossaerts won zondag de Rivabellacross in het Franse Quistreham. De jonge veldrijder uit Kessel bleef net uit de greep van vier jonge Fransen die in een spannende finale vergeefs jacht op hem maakten. Het was zijn eerste zege als junior. “De concurrentie in de Koppenbergcross zal sterker zijn”, ligt zijn focus al op de volgende opdracht. Lire la suite ⮕