Na 3 jaar kunnen Amela en Adel eindelijk hun tearoom openen: “Ons dochtertje was zwaar ziek geworden”

Waar café ‘t Vrijgevoel was in Oostakker, is een gloednieuwe tearoom en bistro geopend. Amela Polic (29) en Adel Trubljanin (31) wilden Truby’s drie jaar geleden eigenlijk al opstarten, maar dan …

Sofie (33) begint met tweedehands kinderwinkel in Mariakerke: "Ik ontzag het om alles op Vinted te zetten" Mariakerke heeft een nieuwe kinderwinkel en dat is meer dan welkom, nadat Bollebuik de deuren sloot. In Keppies verkoopt Sofie De Mulder (33) tweedehands kleertjes voor kinderen van 0 tot 8 jaar, …November, misschien nog meer dan anders de tijd om stil te staan bij wie er niet meer is. Bij wat de dood met ons doet. En of we daarvan kunnen leren? Billie spreekt met 5 vrouwen die op hun manier …

Tien troostplekken waar je verdriet plaats mag innemenIn een maatschappij waar iedereen zijn best doet om altijd in de zon te lopen, kan de schaduw eenzaam voelen. Toch zijn er plekken waar ruimte is voor rouw. Waar je de zwaarte niet hoeft te verstoppen. Zitbanken, huizen of stukjes natuur waar je je tranen de vrije loop kunt laten of op verhaal kunt komen. Lire la suite ⮕

Welkom in Cassadaga, het dorpje waar helderzienden en waarzeggers thuis zijnIn het Amerikaanse dorpje Cassadaga, in de staat Florida, hebben ze geen Halloween of Allerheiligen nodig om te griezelen of de doden te herdenken. De meeste inwoners zijn mediums die beweren dat ze met de doden te kunnen communiceren. Lire la suite ⮕

Hoe Halloween ons veroverde: ‘Parallel met katholieke Allerzielen is niet toevallig’In nauwelijks twintig jaar tijd duwde het uit Amerika overgewaaide Halloween de katholieke traditie – Allerzielen en Allerheiligen – naar de achtergrond. Hoe kon dat zo snel gebeuren? En waarom leidde dat niet tot een cultuuroorlog? Lire la suite ⮕

Zes jaar na “illegale sloop” van historisch kasteel dreigt gerechtelijk staartje: “We blijven ons standpunt veDe saga met het gesloopte kasteel D’Hoop in de Heidestraat in Merelbeke blijft aanslepen. Een ontwikkelaar wou het slopen (en deed het), kreeg wel en dan weer geen vergunning en de gemeente bleef zich hevig verzetten. Met een nieuw hoofdstuk ondertussen zes jaar later dreigt een gerechtelijk staartje. Lire la suite ⮕

ahum - mensen in het Funerarium”: dit vindt ons testpanel van het meest morbide spookhuis in BelTussen de wachtrijen loopt vaak al een creep rond met een luide en stinkende kettingzaag. Maar hoe eng zijn de spookhuizen die de Belgische pretparken inrichten voor Halloween nu echt? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters . Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕