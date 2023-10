– N1: Virton – Tessenderlo (samedi, 20h) : N1 | Mohamed Hakem ne s’inquiète pas (encore) de la

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

N1 | Loïc Besson, qui n’avait jamais reçu sa chance à l’Excel, a enfin foulé la pelouse de Virton... avec Namur N1 | Après un 0/9, Virton est plus que jamais dans le doute: «Il ne faut pas lâcher et relever la tête», lance Fabien ValeriHouffaloise respire la sérénité cette saison en P1: «Mais on a un petit goût de trop peu», avoue Romain Brichet

D3B, Longlier - Habay-la-Neuve | Claude Petit préface le match de son club contre celui de son fils: «Samuel, un passionné qui ne rend jamais les armes»

Mohamed Asaidi et l’Union Saint-Gilloise B veulent confirmer face à Stockay: «Nous devonsL’USG B reste sur un succès 1-2 signé dans le temps additionnel sur la pelouse de Ganshoren. Lire la suite ⮕

« Danser sur le fil de la beauté lumineuse », le nouveau recueil de Sylvain Laurent, poète d’Ethe (Virton)Après le succès de « Chandolinades », l’auteur Sylvain Laurent revient en force, tout en musique et en lumière pour faire danser les gens avec ses mots. Lire la suite ⮕

– BNXT League : BNXT League | Match de tous les dangers: le RSW Liège Basket se rend à Anvers ce samediCe samedi (20h), le RSW Liège Basket va jouer, à Anvers, le match qui a fait vaciller le basket belge. Handicapés par des blessés, les Sang et Marine doivent s’attendre à une chaude réception. Lire la suite ⮕

L’acteur Michaël Erpelding, d’Arlon, est à l’affiche du dernier John Woo, avec Omar Sy et une star de Game ofCe vendredi 27 octobre, à 20h, l’acteur arlonais animera sa première Master Class à la Maison de la Culture d’Arlon. La carrière d’acteur de Michaël Erpelding prend une dimension internationale. Il tourne avec les plus grands. Lire la suite ⮕

– Ligue – N1 : Futsal (Ligue N1) | Le champion en titre pour relancer le RSC La Louvière: «La partieC’est un peu dans l’inconnu que se déplacent les Louviérois chez les champions en titre dourois. L’équipe adverse, le SO Jeunes Dour, a changé et il n’est jamais facile de s’y déplacer, encore plus dans ces conditions. Lire la suite ⮕