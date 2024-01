N-VA zoekt nieuwe fractie in Europa

In Europa zit de N-VA in politiek niemandsland. De zoektocht naar een nieuwe fractie verloopt moeilijk – alweer. De Spaanse Partido Popular (PP), die net zoals de CD&V deel uitmaakt van de EVP, houdt de Vlaams-nationalisten buiten de deur. Ver hoeft de N-VA de reden daarvoor niet te gaan zoeken: Waterloo. Sinds hij na het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in oktober 2017 uit Spanje vluchtte, woont Carles Puigdemont daar namelijk in ballingschap – met steun van de Vlaams-Nationalisten.

De N-VA wil dus elders onderdak zoeken in Europa. De Vlaams-nationalisten willen weg bij de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). In het verleden ging de partij evenwel prat op haar keuzevrijheid in de ECR – in Europese fracties bestaat er nu eenmaal minder partijdiscipline dan in België





