N-VA vindt verplichte Franstalige procureur ‘slag in gezicht Nederlandstalige magistraten’

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Brusselse procureur moet Franstalig zijnHet kernkabinet heeft een akkoord gevonden over de taalrol van de toekomstige procureur des Konings van Brussel, een functie die al meer dan negen jaar vacant staat. De verplichting dat het Brussels parket wordt geleid door een Franstalige blijft behouden. Lire la suite ⮕

Arthur Van Den Boer is ook in Maasmechelen onklopbaar en haalt dubbele slag binnen: “Ongelooflijk wat hij alleDaags na zijn zege in Ruddervoorde won Arthur Van Den Boer opnieuw. Dit keer in het Limburgse Maasmechelen. Ploegmaat en trainingspartner Lander Artoos heeft vertrouwen in een goede afloop op het EK. “Toch ongelooflijk wat die allemaal presteert, hè. Lire la suite ⮕

Opnieuw schietpartij in Brussel: man vanuit auto beschotenIn de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Dat bevestigt de politie van Molenbeek. Dit jaar waren er in de hoofdstad al minstens 23 schietpartijen, die gelinkt worden aan het drugsmilieu. Lire la suite ⮕

Bierexperts keuren 1.800 bieren tijdens Brussels Beer Challenge: “We hebben al enkele mindere bieren voorgesch95 bierexperts uit alle hoeken van de wereld zijn drie dagen lang aan de slag in de kerk van het Paterspand in Turnhout. Voor de Brussels Beer Challenge keuren ze in totaal 1.800 bieren in 96 verschillende stijlen. Wij namen zondagvoormiddag poolshoogte en mochten zelfs even meeproeven. Lire la suite ⮕

Antwerpse schepen Annick Deridder vindt zeldzame mammoetkies: “Een echt wow-gevoel”De Antwerpse schepen van Haven en de Stadsontwikkeling Annick Deridder (N-VA) verzamelt al sinds haar kindertijd fossielen. Afgelopen weekend vond ze na lang zoeken op haar eerste mammoetkies. Een zeldzame vondst, want mammoetresten komen niet vaak voor aan de Belgische kust. Lire la suite ⮕