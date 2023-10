Muzikaal kwartet, oorlogskenner en jong schrijftalent kapen Putse cultuurprijzen

De Putse cultuurprijzen zijn recent uitgereikt. De prijs voor verenigingen ging naar Sax Quartet, een groepje muzikanten dat evenementen opluistert in Putte en daarbuiten. De individuele prijs is …

Fans van Halloween kunnen in Putte op verschillende manieren hun hart ophalen. In de bib kan je op maandag 30 oktober een bloedstollende horrorkomedie bekijken. Een dag later kunnen kinderen de …Het lokaal bestuur van Putte polst via een online bevraging naar de tevredenheid over de dienstverlening. In het gemeentehuis staat een grote banner met een QR-code. Wie ze scant, komt op een korte …

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Rokers kunnen binnenkort hun peuken deponeren in een gemeentelijke emmer met zandbodem als ze iets gaat eten of drinken in Putte. Horecazaak Mona mocht de eerste emmer in ontvangst nemen. headtopics.com

De recente seniorendansnamiddag in de eventzaal van het Putse gemeenschapscentrum Klein Boom is afgestevend op een succes. Senioren van binnen en buiten de gemeente kwamen er hun dansbenen strekken … Bij een grote wodca-controle op verschillende plaatsen in de politiezone, controleerde de politie Bodukap afgelopen weekend 592 bestuurders. Acht chauffeurs bleken onder invloed van alcohol en …Brecht won de uitwedstrijd tegen Putte SK met een doelpunt van Smeets. Het duel eindigde op 0-1.De wedstrijd tussen TOR Deurne Pirates en Putte zondag eindigde met een 1-2 overwinning voor de uitploeg. De doelpuntenmakers van Putte waren Bouchaouni en Maeremans.

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg headtopics.com

