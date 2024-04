Multiplication des événements tragiques lors de la guerre en cours

La multiplication de tels événements est le résultat inévitable de la façon dont cette guerre est menée actuellement, dans un mépris pour le droit humanitaire international et un mépris pour la protection des travailleurs humanitaires, a dénoncé Stéphane Dujarric, condamnant la mort de tous les travailleurs humanitaires.

La mort des sept membres de World Central Kitchen porte le nombre total des travailleurs humanitaires tués lors de ce conflit à 196, dont plus de 175 de l’ONU, a déploré de son côté le secrétaire général Antonio Guterres lors d’un discours devant l’Assemblée générale. C’est inadmissible. Mais c’est le résultat inévitable de la façon dont la guerre est menée, a-t-il insisté, répétant son appel à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza

