Muizen verliest thuis met een doelpunt verschil van Leest

In de 33ste minuut nam Leest de leiding via Mats Kelders. Direct na de rust vergrootte Pieter Verbruggen de voorsprong van Leest. Met nog bijna een half uur te gaan scoorde Tom Steemans en vergrootte de marge. Met nog bijna een half uur te gaan scoorde Younan Akad namens Muizen. Muizen deed de tegenstander nogmaals pijn in de 78ste minuut van de wedstrijd toen Johan Dikec scoorde, maar Muizen was niet bij machte vaker te scoren. Dit bracht de uiteindelijke score op 2-3.

Rijmenam is de volgende tegenstander voor Muizen in de uitwedstrijd. Leest speelt een thuiswedstrijd tegen Kontich B. Beide wedstrijden worden op zondag 5 november om 14.30 uur gespeeld.Bekijk hier de volledige kalender en het klassement.

