Mug-ambulance aangevallen tijdens medische interventie in Hoboken

In het Antwerpse Hoboken is tijdens de oudejaarsnacht een mug-ambulance belaagd tijdens een medische interventie. Het ziekenhuis heeft een klacht ingediend.De mug van het Antwerpse Sint-Vincentius-ziekenhuis werd zondagnacht op weg naar een interventie aangevallen door jongeren. “Toen we op de trambedding reden, pakte een jongen een vuilniszak, en gooide die op ons voertuig”, vertelt spoedverpleegkundige Cloé Van de Ven bij VRT Nws.

Verschillende jongeren doen vervolgens hetzelfde, de mug werd ook twee keer met vuurwerk beschoten, en verschillende jongeren beukten tot slot ook in op de zijkant van het voertuig. “Toen we kwamen aanrijden op de plaats van de interventie, scheen men ook met lasers in onze ogen”, aldus Van de Ven. Door het incident kwam de mug tien minuten later dan voorzien aan bij de patiënt in nood. “Vijf minuten is het zogeheten”, aldus Van de Ven. “Elke minuut daarna is desastreus voor de patiën





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ongezien: dit asiel staat voor het eerst in 47 jaar leeg tijdens de feestdagenLege kooien. Het is iets waar uitbaters van dierenasielen enkel maar kunnen van dromen. Voor het eerst in 47 jaar is het een Amerikaans asiel gelukt. Elk dier, een honderdtal in totaal, werd voor de feestdagen geadopteerd. “Dit moment moeten we koesteren, het gebeurt wellicht nooit meer”, zeggen de dierenverzorgers.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Langeafstandzwemmer Matthieu Bonne: ‘Alleen het onmogelijke is het waard om na te strevenMeer dan veertig uur lag Matthieu Bonne al in het zoute water van de Golf van Korinthe in Griekenland, en hij kon zichzelf wel voor het hoofd slaan.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Het uitzicht van Lara Taveirne: ‘Wij kunnen onszelf wijsmaken dat we nog in het groen wonen’Schrijfster Lara Taveirne verhuisde van de uitgestrekte polders naar een rijhuis in Brugge. Dat was wennen, maar ingrepen in de voor- en achtertuin creëerden een groene buffer tegen de stadsdrukte. ‘Een zicht op de buitenwereld hangt samen met een zicht op de toekomst.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Zelfs premier De Croo lijkt het nu te beseffen: het geld is op‘Er is één domein waar we inderdaad nog veel werk hebben: dat is de begroting’, verklaarde premier Alexander De Croo afgelopen week in een interview met Knack. Hoe anders klinkt de premier op minder dan zes maanden van de verkiezingen in vergelijking met zijn woorden en daden precies één jaar geleden.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

GZA dient klacht in tegen relschoppers die MUG bekogelden in Hoboken: “Ik hoop dat mensen beseffen dat dit levDe beelden van de MUG-wagen die op nieuwjaarsnacht in Hoboken werd klemgezet en aangevallen door enkele jonge vandalen beroeren iedereen. Op de werkvloer van het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis wordt dan ook vol ongeloof gereageerd op wat er gebeurd is. Het ziekenhuis dient klacht in.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Milieu-expert Pieter Leroy: ‘We zullen een vierde en zelfs een vijfde stikstofakkoord nodig hebben’Het stikstofakkoord is een non-akkoord, typerend voor het hele Vlaamse milieubeleid, zegt expert Pieter Leroy.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »