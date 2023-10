MotoGP Thaïlande : le duel serré entre Francesco Bagnaia et Jorge Martin se poursuit (Direct vidéo 3h35)

Le duel serré entre le tenant du titre Francesco Bagnaia (Ducati) et son rival Jorge Martin (Ducati-Pramac) se poursuit ce week-end en Thaïlande, 17e manche sur 20 du Championnat du monde de MotoGP. Le champion du monde italien jure qu’il ne pense pas au doublé, mais les derniers résultats plaident en sa faveur.

A l’heure de retrouver le circuit de Buriram qu’il dit apprécier, 'Pecco' Bagnaia s’est forgé une avance de 27 unités qui contraint Jorge Martin (339 pts) à l’exploit s’il veut décrocher un premier titre mondial.

Lire la suite:

RTBFinfo »

Het niet geschreven boek blijft toch altijd het mooisteDat een aangekondigde roman zoals die van Lucas Rijneveld in de prullenmand belandt, is nu ook niet zo bijzonder. Gingen hem voor: Gogol, Balzac, Ramsey Nasr en George R.R. Martin. De Britse Max Porter bouwde zelfs een papier-maché totempaal met zijn afgevoerde manuscript. Lire la suite ⮕

Le futur gestionnaire de l’hôtel de luxe au sein des anciens thermes à Spa est connuLe futur hôtel installé dans les anciens thermes à Spa devrait ouvrir durant l’été 2024. Le futur gestionnaire s’occupe des hôtels Martin’s. Lire la suite ⮕

Le revenu moyen des Belges s’élevait à 20.357 euros en 2021. Lasne la plus riche en Wallonie, Laethem-Saint-Martin en Flandre et en BelgiqueLe revenu moyen des Belges a dépassé la barre des 20.000 euros en 2021, rapporte jeudi l’office de statistique... Lire la suite ⮕

Collision entre deux cargos au large de l'Allemagne : 'Les quatre marins disparus, présumés morts'Les quatre marins portés disparus après la collision de deux cargos au large des côtes allemandes mardi, sont présumés... Lire la suite ⮕

| Sept buts sur la seconde mi-temps entre Auderghem et le BX Brussels: «Émotionnellement,Les deux équipes se sont rendues coup pour coup jusqu’au bout. C’est Auderghem qui s’est finalement imposé. Lire la suite ⮕

De nouvelles solutions apportées pour les trajets en bus entre Sombreffe et Gembloux : « Les modificationsAprès la rencontre entre les citoyens touchés par le redéploiement du TEC et le cabinet du ministre Henry, de nouvelles solutions seront proposées à partir du 1er novembre entre Sombreffe et Gembloux. Lire la suite ⮕