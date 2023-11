Mort de Matthew Perry : cet élément qui prouve que le drame aurait pu être évité

La nouvelle a chamboulé les fans de la mythique série « Friends ». Le 28 octobre dernier, Matthew Perry, qui incarnait le rôle de Chandler Bing dans la série, est décédé à l’âge de 54 ans. Si les premiers soupçons étaient dirigés vers l’overdose, car l’acteur avait révélé souffrir d’addictions, aucune drogue n’a pourtant été retrouvée à son domicile.

Mais selon les informations de TMZ, un élément vient confirmer que le drame aurait pu être évité. En effet, l’acteur n’aurait pas passé beaucoup de temps dans son jacuzzi avant que les secours n’arrivent. Son corps n’était pas rempli d’eau, ce qui laisse penser qu’il est décédé seulement quelques minutes plus tôt.

Les acteurs de 'Friends' 'totalement effondrés' après la mort de Matthew PerryLes acteurs de la série 'Friends' ont expliqué lundi être 'totalement effondrés' après la mort du comédien Matthew Perry, qui incarnait leur camarade 'Chandler' dans cette série culte. Lire la suite ⮕

Vijf andere ‘Friends’ reageren in gezamenlijk statement op overlijden Matthew Perry: “Hij was een geschenk vooHet overlijden van Matthew Perry, voor eeuwig en drie dagen Chandler uit ‘Friends’, heeft veel fans diep geraakt. De acteurs die de andere hoofdrollen in ‘Friends’ speelden, reageren nu op het nieuws met een gezamenlijk statement. In New York laten talloze mensen bloemen achter aan het appartementsgebouw waar zijn personage in de serie woonde. Lire la suite ⮕

'Nous sommes totalement effondrés': les acteurs de Friends réagissent au décès de Matthew PerryLe casting de la très célèbre série américaine Friends a enfin réagi à la perte de l’un de ses camarades. Depuis le décès soudain de Matthew Perry, alias Chandler Bing, ses collègues étaient restés muets face au drame. Lire la suite ⮕

“We zijn allemaal volslagen kapot”: Friends-acteurs reageren op dood van Matthew PerryDe hoofdrolspelers van ‘Friends’ hebben voor het eerst gereageerd op de dood van hun collega Matthew Perry (54). “We zijn er allemaal volslagen kapot van.” Lire la suite ⮕

Cast ’Friends’ reageert op overlijden Matthew Perry: ‘Onvoorstelbaar verlies’De cast van ‘Friends’ heeft maandag gereageerd op het overlijden van acteur Matthew Perry, die Chandler speelde in de sitcom. Lire la suite ⮕

‘Friends’-acteurs reageren op overlijden van Matthew Perry: “We zijn een familie”De hoofdrolspelers van ‘Friends’ hebben voor het eerst gereageerd op de dood van hun collega Matthew Perry (54). “We zijn er allemaal kapot van.” Lire la suite ⮕