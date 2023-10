Moris et la 'force tranquille' de l’Union : 'Tu te dis qu’à tout moment tu peux renverser la vapeur'

L’Union a battu Westerlo et a fêté sa 60e victoire depuis son retour en D1. Les Bruxellois ont encore été menés mais ils ont encore réussi à renverser la tendance. La 'force tranquille' a encore frappé. Les matches se suivent et les résultats positifs s’enchaînent. 'Physiquement et mentalement, c’est difficile de se remettre dedans à chaque fois.

Si tu arrives à bien exploiter un joueur comme ça, avec la qualité de passeur qu’il y a autour de lui, ça fait directement la différence.' L’artiste est parfois un peu trop soliste et pourrait se montrer plus collectif 'On lui dit', assure Moris. 'Il joue à l’instinct. Parfois il va plus vite que nous dans ses enchaînements et il se retrouve un peu isolé. Ce sont des choses qui vont se travailler.

