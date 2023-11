Mons-Borinage : Padel| Un projet colossal est lancé à Nimy où neuf terrains vont sortir de terre: «Cela manque

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Voici l’équipe-type, le classement des buteurs et les dernières infos de P3C: un bon groupe de suspendus ce week-end

L’équipe-type de P2B| Battista Carruana et Wilson Delanghe ont saisi leur chance à Mesvin: «Ils enchaînent les bonnes prestations et le méritent» Les Francs Borains ont repris confiance en Coupe de Belgique, à temps vu les échéances en D1B: «Un match hyper important face au Standard, mais je suis confiant!»

Basket| Le BC Mons est en finale de la coupe de trois contre trois: «Pourquoi y a-t-il si peu d’inscrits à Mons-Borinage?» Tennis de table | Compétition universitaire et tournoi de la Ville de Mons: près de 500 pongistes à Cuesmes ce week-end, «malgré la concurrence des critériums la veille» headtopics.com

Voici l’équipe-type, le classement des buteurs et les dernières infos de P3C: un bon groupe de suspendus ce week-end

Football : Quatre équipes de Mons-Borinage en lice ce mercredi en coupe du Hainaut: le programmeJemappes, Flénu B, Mons B et Hensies disputent un tour d’alignement ce mercredi. (14h30) Lire la suite ⮕

Voici les gardes médicales de Mons et du Borinage pour ce 1er novembreEn cas de nécessité, voici tous les services de garde pour ce 1er novembre. Lire la suite ⮕

Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers : le «Plan Grand Froid» activé dèsLe «Plan Grand Froid» destiné à offrir un accueil aux personnes en grande difficulté sera activé en Wallonie dès ce mercredi 1er novembre et jusqu’au 31 mars prochain inclus. Lire la suite ⮕

Mons-Borinage : Basket| Le BC Mons est en finale de la coupe de trois contre trois: «Pourquoi y a-t-il si peuLes Haincourt, Catoire, Cauchie et autre Peeters se sont qualifiés, ce que Mons-Hainaut et Frameries n’ont pas réussi à faire. Lire la suite ⮕

Abdellatif Chekoudri, de Nimy, poursuit sa progression: «Champion du monde U21 dans uneLe Montois a pris une nouvelle dimension en devenant champion du monde de Ju-Jitsu en août. Lire la suite ⮕

250 personnes ont manifesté en soutien à la population palestinienne ce lundi à MonsUn rassemblement de solidarité avec la population palestinienne a eu lieu lundi sur la place Léopold de Mons. Environ 250 personnes ont répondu à l’appel du collectif associatif organisateur, selon un policier en civil de la zone de Mons-Quévy. Lire la suite ⮕