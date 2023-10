Mondial de rugby : l’Angleterre vient à bout d’une Argentine courageuse et décroche la médaille de bronze

Sans briller et après un début de compétition poussif, le XV de la Rose a décroché la médaille de bronze de la Coupe du monde de rugby 2023 en venant à bout de l’Argentine, vendredi soir, au Stade de France. C’est la première fois que l’Angleterre, championne du monde à deux reprises (1991 et 2015), termine troisième d’un Mondial. Les Anglais se sont imposés 26-23 contre de vaillants Pumas.

Sans briller et après un début de compétition poussif, le XV de la Rose a décroché la médaille de bronze de la Coupe du monde de rugby 2023 en venant à bout de l’Argentine, vendredi soir, au Stade de France. C’est la première fois que l’Angleterre, championne du monde à deux reprises (1991 et 2015), termine troisième d’un Mondial. Les Anglais se sont imposés 26-23 contre de vaillants Pumas.

Lire la suite:

RTBFinfo »

Mondial de rugby : Argentine et Angleterre pour finir sur une bonne note (direct commenté 21h)'Finir le plus haut possible': l'Argentine et l'Angleterre, tombées en demi-finale la semaine dernière, tenteront de... Lire la suite ⮕

Mondial de rugby : Argentine et Angleterre pour finir sur une bonne note'Finir le plus haut possible': l'Argentine et l'Angleterre, tombées en demi-finale la semaine dernière, tenteront de... Lire la suite ⮕

Mondial de rugby : l'Angleterre mène face à l'Argentine à la pause (16-10)'Finir le plus haut possible': l'Argentine et l'Angleterre, tombées en demi-finale la semaine dernière, tenteront de... Lire la suite ⮕

La Belgique referme un top-5 inchangé avec l'Argentine en tête, l'Allemagne recule encoreLa Belgique demeure 5e au nouveau classement FIFA publié jeudi. Les Diables Rouges referment un top-5 qui n'a pas évolué, avec l'Argentine en tête devant la France, le Brésil et l'Angleterre. La Croatie a quant à elle chuté de la 6e à la 10e place du classement, tandis que l'Allemagne a quitté le top-15. Lire la suite ⮕

Rebond mondial pour les revenus des droits d'auteurs: la Sabam s'inquiète des disparitésLes revenus de droits d'auteur ont augmenté en 2022 de plus d'un quart dans le monde par rapport à l'an dernier, selon le rapport publié jeudi par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs (Cisac). Lire la suite ⮕

Gaza va subir une 'avalanche sans précédent de souffrances', alerte le chef de l'Onu'Sans un changement fondamental, la population de Gaza va subir une avalanche sans précédent de souffrances humaines', a alerté vendredi le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres. Lire la suite ⮕