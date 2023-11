«Mon petit lapin»: Ève Angeli dévoile de premières images de son premier enfant et dévoile son prénom

Bébé est enfin là pour Ève Angeli ! Elle a annoncé la naissance de sa fille, en publiant un premier cliché à deux, sur son compte Instagram, ce vendredi 27 octobre. « Mon petit lapin, tu es née en cette fin de mois d’octobre pour ma plus grande joie. Tu as su chasser mes peurs, juste en existant en moi pendant 9 mois et en étant sur terre dans mes bras désormais.

« Je découvre les secrets de la maternité et c’est finalement assez animal et instinctif. Je t’aime du plus profond de moi ma Lilirose. J’espère que vous partagerez cette émotion avec moi mes anges. » a-t-elle ajouté. Ce lundi, celle qui s’est reconvertie en présentatrice télé a publié une nouvelle image de la petite Lilirose « en mode chaton qui dort », accompagnée du titre de Pascal Obispo, « Millésime ».

