Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux afwezig tot 8 januari

Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) is nog afwezig tot 8 januari. Dat blijkt uit een brief van de Molenbeekse gemeentesecretaris waarover Bruzz maandag bericht. Waarnemend burgemeester Amet Gjanaj (PS) blijft de taken van Moureaux overnemen.Catherine Moureaux is al afwezig sinds 19 oktober, toen ze daags na een woelige gemeenteraad haar kat stuurde naar het schepencollege.

Eind november raakte bekend dat de Molenbeekse burgemeester zeker tot gisteren (maandag) buiten strijd zou blijven. Een officiële reden is niet bekend. Nu blijkt dat Moureaux dit jaar niet meer terugkeert naar het gemeentehuis. Dat staat in een brief van de waarnemende Molenbeekse gemeentesecretaris Nathalie Vandeput en wordt door haar kabinet bevestigd aan Bruzz. De bedoeling is dat de PS-politica op maandag 8 januari, na het einde van de kerstvakantie, haar comeback op het politieke toneel maakt. Tot dan blijft partijgenoot en schepen Amet Gjanaj waarnemend burgemeeste





