Mogelijke betrokkene bij aanslag in Brussel opgepakt in Spanje

van de Spaanse politie wordt de betrokkene verdacht van ‘betrokkenheid bij de jihadistische aanslag die op 16 oktober in België plaatsvond.’

Bij die terreuraanslag lieten twee Zweedse voetbalsupporters het leven, terwijl een derde zwaargewond raakte. De aanslag vond plaats aan het Saincteletteplein in het centrum van Brussel. De aanhouding in Spanje volgde op een verzoek van de Belgische autoriteiten. Het internationaal arrestatiebevel maakt melding van drugshandel, wapenhandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Op het moment van de aanhouding had de verdachte valse papieren bij zich.

Gisteren werd al een man uit Tervuren aangehouden in verband met de aanslag. Hij wordt ervan verdacht het wapen te hebben geleverd aan dader Lassoued. Vorige week donderdag werden ook al twee mannen gearresteerd in Parijs. Een van hen is een jeugdvriend van Lassoued, die uit hetzelfde Tunesische dorp afkomstig is. headtopics.com

