Mogelijke betrokkene bij aanslag in Brussel opgepakt in Spanje

Bij de terreuraanslag lieten twee Zweedse voetbalsupporters het leven, terwijl een derde zwaargewond raakte. De aanslag vond plaats aan het Saincteletteplein in het centrum van Brussel.

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: "Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram.

Schietpartij in Brussel-Noord: één persoon geraakt in dijbeenIn de prostitutiebuurt van de noordelijke Brusselse wijk Sint-Joost-ten-Node heeft woensdagavond om iets voor negen een schietpartij plaatsgevonden. Eén persoon raakte daarbij gewond.

Rechter geeft Brussel munitie in strijd tegen AirbnbDe stad Brussel voelt zich gesterkt in haar strijd tegen 'illegale Airbnb's', nu een rechtbank heeft geoordeeld dat ze daarbij niet ingaat tegen de Europese regelgeving. 'We willen niet dezelfde weg als Amsterdam opgaan.'

Franse drugsbaron opgepakt in BrusselK.N., een drugsbaron uit de Franse stad Marseille, is dinsdag in Brussel opgepakt na een interventie door het FAST-team. De federale politie bevestigt het nieuws van de Franse zender TF1.

Regering heeft ook na aanslag Brussel volste vertrouwen in betrokken ministers en staatssecretarisDe federale regering heeft volstrekt vertrouwen in de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag verklaard in de Kamer.

Waarom het geen toeval is dat schutter in Maine hetzelfde wapen als Abdesalem Lassoued in Brussel gebruikteDe dader van de schietpartijen in het Amerikaanse Lewiston, waarbij minstens zestien mensen om het leven kwamen, gebruikte een AR-15. Dat is een semiautomatisch wapen waarmee ook terrorist Abdesalem Lassoued vorige week twee Zweden doodschoot in Brussel.