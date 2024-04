Moeder maakt gerecht met douchegel in plaats van olijfolie

De moeder van de Amerikaanse Kameron Jane dacht donderdag haar gezin blij te maken met Toscaanse kip. Voor haar recept had ze speciaal een nieuwe soort olijfolie online besteld. Maar net nadat ze haar gerecht had afgewerkt, merkte de moeder iets op.

De fles olijfolie bleek geen olie te zijn, maar douchegel van olijven. “Ze was zo kwaad dat ze de kamer moest verlaten”, vertelt Kameron op TikTok. “Ze had er zo lang aan gewerkt, maar alles moest de vuilbak in.”

Moeder Gerecht Douchegel Olijfolie Online Besteld Kwaad Vuilbak

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

“Moeder is in wezen een trekvogel, maar door het alleenstaand moederschap schoorvoetend veranderd in een wareMus is mijn vriend. ’s Ochtends als het kind naar school is en de allenigheid door het huis kruipt, komt hij in de tuin zitten. Mus is niet alleen, hij heeft zijn bende nozems mee. Tien in totaal. Ze zorgen als vliegende yogamatten voor afleiding zodat het hoofd hier niet verzandt in gepieker.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

‘Een kind met een beperking of een volwassene met dementie is níét aandoenlijk’Onlangs mochten we op de Knack-redactie samen met de ploeg van De Droomfabriek de droom van een twaalfjarige jongen waarmaken. Jules vroeg zijn ouders al

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Herr Seele vindt portret van Ensors moeder en maakt er een expositie vanEen tot nu toe onbekende foto van de moeder van James Ensor wordt de blikvanger van expositieVive la sociale van Herr Seele en Kamagurka.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Vlamingen getuigen over exorcismes: “Mijn moeder kreeg kamelenurine, ik een fles water”Exorcismes zijn geen relikwieën uit een ver verleden of stereotype ritueel uit horrorfilms. Ze vinden nog altijd veelvuldig plaats, ook in Vlaanderen. Drie ervaringsdeskundigen - een priester en twee personen die zo’n duiveluitdrijving aanvroegen - getuigen: “Mijn moeder kreeg kamelenurine, ik een fles water.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Een blinde kater, een kattin met aids en een hond met één oog: dit koppel geeft ze allemaal een plaatsEen schoonheid is hij niet, Kamiel. Een mopshond van 12 jaar die ook nog eens een oog mist. Hij leek gedoemd om vooral altijd in het asiel te blijven. Maar een koppel had nog een plaatsje voor hem, in hun huis vol gehandicapte huisdieren.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Joe Biden vs. Donald Trump: hoe oud is te oud voor een Amerikaanse president?De gevorderde leeftijd van de Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump doet wenkbrauwen fronsen.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »