Moeder krijgt straf met uitstel nadat ze premature baby op koude vloer heeft laten sterven

De zaak kwam aan het licht toen de vrouw op 26 augustus 2020 naar het AZ Sint-Maria ziekenhuis in Halle trok voor een gynaecologisch onderzoek na haar bevalling. De vrouw beweerde dat ze ongewenst zwanger was geworden en de baby na een thuisbevalling had meegegeven aan haar vriend, die het kind naar een ander ziekenhuis had gebracht.De gynaecologe vertrouwde het zaakje niet en nam contact op met het andere ziekenhuis, maar daar viel het personeel uit de lucht.

Eenmaal ze het kind levend ter wereld had gebracht, legde ze het in een plastic zak op de koude stenen vloer, waarna ze begon te kuisen. Ruim een uur later merkte ze op dat het kind was overleden, waarna ze het lichaampje in de tuin achter het duivenhok verstopte. Daags nadien verbrandde ze het lichaam in de houtkachel.De advocaten van de vrouw uit Liedekerke vroegen de rechtbank om een vrijspraak.

De rechtbank besliste vrijdag om de feiten te herkwalificeren naar schuldig verzuim en veroordeelde de vrouw tot 18 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. “Op grond van het strafonderzoek staat vast dat ze het kind levend ter wereld bracht”, klonk het. headtopics.com

“Ze knipte de navelstreng door en legde het kind nadien in een plastic zak op een koude stenen vloeren. Daarna begon ze nauwgezet te kuisen, wat zeer moeizaam ging door het vele bloedverlies. Het valt de rechtbank op dat de beklaagde zeer efficiënt te werk ging bij het wissen van haar sporen. Zodanig efficiënt dat de doodsoorzaak van het kind niet meer achterhaald kon worden.”Volgens de rechtbank kan met zekerheid worden gesteld dat de beklaagde gebrekkig is geweest bij de nazorg.

"De beklaagde wordt omschreven als een zorgzame moeder voor haar andere zoon, die bovendien een opleiding in de zorg volgde op het moment van de feiten. Maar zorgzame moeders leggen hun pasgeboren baby niet in een plastic zak op een koude stenen vloer.” headtopics.com

De rechtbank tilt zwaar aan de feiten, die in het vonnis worden omschreven als 'bijzonder ernstig en schrijnend’. “Om recidive te voorkomen is het belangrijk dat de beklaagde een behandeling volgt. Een straf met uitstel onder voorwaarden is dan ook aan de orde."West-Vlaanderen

