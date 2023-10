‘Moed wordt niet gevonden in het gebruik van wapens, maar in internationale solidariteit’

‘In plaats van levens te redden, moeten onze medewerkers vluchten voor hun eigen leven. Er moeteen staakt-het-vuren komen – in het belang van zowel de Palestijnen als de Israëli’s’, schrijft Eva Smets van Oxam. Zij noemt het de ergste humanitaire crisis in de geschiedenis van de hulporganisatie.

genoeg zijn voor deze humanitaire ramp als je weet dat Gaza voor deze catastrofe al afhankelijk was van meer dan 100 vrachtwagenladingen per dag om te voorzien in basisbehoeften. Wereldleiders moeten oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en tot onbelemmerde, veilige toegang voor humanitaire hulpverleners om hulp te bieden en essentiële diensten te repareren.

Oxfam biedt al decennia humanitaire hulp aan mensen in oorlog. We doen dit in Somalië, Jemen en Syrië, en we doen dit ook al tientallen jaren in Palestina. Maar wat er vandaag in Gaza gebeurt, is ongekend. headtopics.com

Elders zouden mijn dappere collega’s hulp bieden; in Gaza rennen ze nu voor hun leven. Elders zouden we voortdurend met hen in contact staan; in Gaza raakt vandaag hun batterij leeg omdat de elektriciteit is afgesneden. Elders zouden we onze locatiegegevens delen om medewerkers en burgers veilig te houden; in Gaza is vandaag niemand veilig.

Een miljoen mensen in het Noorden van Gaza moesten vluchten naar het Zuiden, waaronder ook onze collega’s en partners. Wat een veilige doorweg had moeten zijn, werd toch gebombardeerd. Humanitaire regels blijken een vodje papier en beleefde pleidooien van politici om “het aantal burgerslachtoffers tot een minimum te beperken” zijn in het beste geval naïef en in het slechtste geval lijken ze blind voor de onvoorstelbare verschrikkingen die al plaatsvinden in Gaza. headtopics.com

Het tekort aan water is mogelijk nog dodelijker. Meer dan 2 miljoen mensen, waarvan de helft kinderen, wordt een van de eerste levensbehoeften ontzegd; ze worden gedwongen om vuil water te drinken of het zonder te stellen. Zonder werkende toiletten en met afval dat zich op straat ophoopt, dreigt Gaza een broedplaats te worden voor cholera en andere dodelijke ziekten.Militair expert over Israëlisch grondoffensief in Gaza: ‘Er zullen naar schatting 10.

Lire la suite:

Knack »

President Egypte waarschuwt tegen grondoffensief in GazaNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : quelque 30.000 déplacés retournent dans le nord de Gaza, 18 journalistes tuésD'après l'Organisation des Nations Unies (ONU), quelque 30.000 déplacés ont regagné ces derniers jours le nord de la... Lire la suite ⮕

« Le manque d’eau salubre pourrait tuer plus de Gazaouis que les bombes »Beaucoup d'espoirs ont été placés dans l'ouverture du poste frontière de Rafah, par lequel ont commencé à transiter des camions depuis l’Egypte samedi, Lire la suite ⮕

‘Langs alle kanten wordt mijn familie in Gaza opgejaagd, ze kunnen nergens heen’In een West-Vlaamse kringloopwinkel werkt Abdullah. Zijn vrouw zit vast in Gaza en vlucht er van de ene plek naar de andere, opgejaagd door de bommen. ‘Mijn neef is dood’, zegt hij tegen Rino Feys. ‘En zijn vrouw en drie kinderen.’ Lire la suite ⮕