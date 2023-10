Minister Verlinden: “Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal z

aken vergeten”Collega’s en vrienden “met verstomming geslagen” na moord op advocate Claudia (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar cliënten”

aken vergeten”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Beerschot-aanvaller Thibaud Verlinden probeert zondag te scoren tegen Dender, waar zijn papa Dany Verlinden keThibaud Verlinden (24) is ook dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij Beerschot. Zondag speelt hij voor het eerst in zijn carrière tegen de ploeg van zijn vader Dany (60). De voormalige doelman van Lierse, Club Brugge en de nationale ploeg is sinds vorige zomer keeperstrainer bij Dender. Lire la suite ⮕

Tram ontspoord aan Rijnkaai in Antwerpen, passagier raakt lichtgewondAan de Rijnkaai in Antwerpen is zaterdagmorgen een tram ontspoord. Daarbij is één passagier lichtgewond geraakt. Lire la suite ⮕

Tram ontspoord aan Rijnkaai in Antwerpen: een persoon lichtgewondIn Antwerpen is zaterdagmorgen een tram ontspoord. Een passagier op de tram raakte lichtgewond. Er zouden geen andere partijen betrokken zijn bij het ongeval. Lire la suite ⮕

Arbeider overleden nadat hij kraan op zich krijgt in haven van AntwerpenIn de haven van Antwerpen is zaterdagmorgen een arbeider overleden nadat hij een deel lading op zich kreeg. Lire la suite ⮕

Borsbeeks bestuur tevreden met lagere belastingen in Antwerpen: “Blij dat ze oren naar ons hebben gehad”Het verlagen van de aanvullende personenbelasting vanaf het aanslagjaar 2024 is goed nieuws voor de Borsbekenaren wanneer de fusie met de stad doorgaat. Dit laat schepen Walter Kiebooms (N-VA) weten. Lire la suite ⮕

Wilde achtervolging vanuit Nederland eindigt in Antwerpen: SRT rijdt verdachte klemHet snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft vrijdagnacht een wagen klemgereden in het Antwerps havengebied. Dat gebeurde op vraag van de Nederlandse politie, na een wilde achtervolging. De verdachte werd uiteindelijk gearresteerd. Hij had geen rijbewijs, maar wel cannabis op zak. Lire la suite ⮕