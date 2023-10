‘Mijn sterrenbeeld is Maagd, ik ben queer en ik huil veel’: het bijzondere levensverhaal van topcartooniste Mar Maremoto

de portretten van de zes vrouwelijke cartoonisten uit Mexico, de VS, India, Syrië, Egypte en Rusland waaraan de bekroonde, gelijknamige docuserie is gewijd. Een exclusieve voorpublicatie uit het levensverhaal van de 29-jarige Mexicaanse Mar Maremoto.Ze noemen me Mar. Ik heet Mariana, maar niemand kent me bij die naam. Ik leef in Mexico-Stad, een plek waar ik evengoed haat als liefde voor voel. Ik teken graag en kan borduren – ik hou van mode en oude kleren. Stilzitten is niets voor mij.

De voorbije jaren is het voor Mar Maremoto bepaald hard gegaan: met kwetsbaarheid als raketbrandstof verovert ze evengoed de virtuele als de echte wereld. Geschilderd, genaaid of getekend, haar kleurrijke, dissidente lichamen zijn overal: op murals, posters, illustraties, kaartjes en etiketten.

Elke ochtend voert oma’s godsvrucht haar naar de kerk, alleen ziekte doet haar van dat ritueel afwijken. Ze kijkt ’s avonds met haar kleindochter naar telenovela’s – een gewoonte die haar dochter geenszins goedkeurt. Te veel vulgair taalgebruik, geweld en liefdesperikelen, dingen die niet in een kinderhoofd thuishoren.In Mars hoofd is de kindertijd een seizoen van buitenshuis moeten, waar ze zich op de meeste dagen zo weinig mogelijk van herinnert. headtopics.com

Als meisje van tien filmt Mar met haar mobieltje de kwelduivel die haar leven vergalt. Noem het een daad van wanhoop. De beelden zijn wazig, het verhaal eenduidig. Getreiter, verwensingen, het geduw en getrek van een verwaarloosde jongen. En Mar die het zo lang mogelijk probeert te negeren. Nu, en al die vorige keren.

Mars moeder beschouwt de jeugd als een snelweg naar groei en ontplooiing die weinig verpozingen op de parking verdraagt, laat staan dat er foute afslagen worden genomen. Haar kinderen zijn bolides, glanzend in de kracht van de jonge jaren. Goede studies wil ze voor beiden, naast voetbal voor de zoon en ballet voor de dochter. headtopics.com

Mar is een flink meisje, ze weet wat van haar wordt verwacht. Gratie, elegantie, souplesse, de juiste maten en verhoudingen. En toch. Gaandeweg zwelt het verzet aan, het kristalliseert zich tot een kluwen van vraagstukken, die zelfs een decennium na datum onopgelost blijven.

