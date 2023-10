Midden-Oostenexpert over beperkt Israëlisch grondoffensief in Gaza: 'Er is twijfel aanwezig'

Israël heeft aangekondigd dat de grondtroepen hun operaties gingen uitbreiden, maar voorlopig is dat geen groot grondoffensief geworden. "Israël beseft dat ze relatief geïsoleerd staan en dat ze de steun die ze nog hebben van andere landen moeten behouden", zegt Koert Debeuf. "Er is twijfel aanwezig, ook omdat ze uitkijken voor tegenreacties in de Arabische wereld.

Afgelopen avond is er ook een resolutie gestemd op een VN-zitting in New York. Die resolutie pleit voor een humanitaire wapenstilstand. 120 landen stemden vóór de resolutie, 14 tegen en 45 hebben zich onthouden. "Dat is gigantisch, eigenlijk zijn het alleen Europese landen en de VS die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden."

Israël kan dus niet op zo heel veel landen steunen. "Dat brengt hun toekomstige stappen in gevaar. Terwijl Arabische landen, die deze resolutie hebben ingediend nu wel een belangrijk signaal krijgen dat de wereld achter hen staat.""Israël luistert niet naar Europa, dat is duidelijk, maar de VS is een ander paar mouwen", zegt Debeuf. "De VS blijven militair heel belangrijk en als ze die steun verliezen dan is Israël zijn laatste steun kwijt. headtopics.com

Er wordt over elke stap goed nagedacht, volgens Debeuf. En dat om te voorkomen dat "het luciferdoosje helemaal ontploft". "De Arabische wereld heeft deze kleine grondoffensief nu al sterk veroordeeld, rest de vraag of het bij veroordelingen gaat blijven."Verenigd Koninkrijk

Lire la suite:

vrtnws »

Militair expert over Israëlisch grondoffensief in Gaza: ‘Er zullen naar schatting 10.000 burgerdoden vallen’Lees hier ons dossier over het Israëlisch-Palestijns conflict John Spencer is een voormalig majoor van het Amerikaanse leger. Hij diende 25 jaar als Lire la suite ⮕

Israëlisch leger kondigt ‘uitbreiding’ grondaanvallen aan, na zware bombardementen op GazaDe Israëlische legerwoordvoerder Daniel Hagari kondigde vrijdagavond een ‘uitbreiding’ van de Israëlische grondaanvallen op Gaza aan. Er lijkt een nieuwe fase in de Gaza-oorlog aangebroken. Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : quelque 30.000 déplacés retournent dans le nord de Gaza, 18 journalistes tuésD'après l'Organisation des Nations Unies (ONU), quelque 30.000 déplacés ont regagné ces derniers jours le nord de la... Lire la suite ⮕

Gaza : les États-Unis déploient 900 soldats au Moyen-Orient sur fond de guerre à GazaLes États-Unis vont déployer 900 soldats supplémentaires au Moyen-Orient pour renforcer leurs troupes dans le contexte du... Lire la suite ⮕