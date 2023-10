Michy Batshuayi et Youri Tielemans tous deux buteurs en Conference League

Youri Tielemans a inscrit son premier but avec Aston Villa. Trouvé dans la surface sur une passe de John McGinn, il a glissé le ballon entre les jambes du portier adverse (23e) et a ainsi offert le but du break à Aston Villa. Le Jamaïcain Leon Bailey avait ouvert le score (13e) puis Ollie Watkins (51e) et McGinn (56e) ont également marqué pour Villa. Les Villans (six points) sont premiers du groupe E.

Élément essentiel de Fenerbahçe la saison dernière, Batshuayi est relégué sur le banc cette saison depuis l'arrivée d'Edin Dzeko lors du mercato. Contre les Bulgares de Ludogorets, le Diable Rouge a marqué son quatrième but de la saison à la conclusion d'une contre-attaque (42e), après qu'une passe de Fred, l'ancien de Manchester United, lui soit arrivée presque miraculeusement dans les pieds.

