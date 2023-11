Michel Van den Brande vraagt vriendin live op tv ten huwelijk

Michel Van den Brande, bekend van ‘The sky is the limit’ heeft woensdagavond tijdens ‘De tafel van Gert’ zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Wanneer de vraag gesteld werd of er ook goede dingen waren momenteel in zijn leven, zei Van den Brande eerst dat hij een ring had gekocht. Maar zijn vriendin Sofie ten huwelijk vragen, dat had hij nog niet gedaan. “Omdat ik eerst nog moest scheiden van mijn vrouw”, zei hij.

Aangemoedigd door het publiek en de aanwezige gasten, besloot hij dan toch zijn Sofie uit het publiek te halen. Maar het was niet Michel die op een knie ging. “Ik heb knieproblemen”, zei hij. Waarna een kus volgde en natuurlijk ook veel applaus.

