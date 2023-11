Michel (70) werd als kind benaderd door pater op school: “Hij pakte mij vast in zijn kamer, maar ik kon gaan l

Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): “Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar”Zware knieblessure voor Steve Bael (KVK Ninove), Prince Segbefia (Eendracht Aalst) naar Frankrijk om te revalideren

Jelle Geenens ontvangt met KVK Ninove zijn broer Falko en Aalst voor nieuwe derbykraker: “Kreeg geen eerlijke kans bij Eendracht” Stephanie Suenens helpt Eendracht Aalst met twee kopbalgoals aan zege tegen leider KVC Westerlo: “We willen terug naar de Super League”

Man riskeert zes maanden cel nadat hij jas probeert te stelen: "Maar ik ben onschuldig"Een 50-jarige man stond in de rechtbank in Mechelen terecht voor een poging tot diefstal in Lier. Samen met een vrouw gedroeg hij zich erg verdacht in een kledingzaak. Later bleek dat de beveiliging van een van de jassen was gehaald. De man ontkent de feiten in alle toonaarden.

Jacques Vermeire na kritiek op 'De Vermeires': "Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben"Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks 'De Vermeires' flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. "Zand erover, en we gaan weer verder", klinkt het in Dag Allemaal.

"Er kwam iemand vlak voor mij staan. Hij zei: 'Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.' Ik?had de hele leGisteravond kwam er, vlak na een optreden, iemand vlak voor mij staan. Hij zei: "Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook." Ik wachtte tot er meer ging ­komen, maar dat was het. Ik?had de hele lezing geen woord over welke hond dan ook gesproken. Ik wachtte tot de man weer weg zou ­lopen.

Ex-verloofde over Matthew Perry: "Ik ben opgelucht dat je vrede hebt gevonden"Na de Friends-cast heeft ook de voormalige verloofde van Matthew Perry, Molly Hurwitz, gereageerd op zijn overlijden. "Hoewel ik meer van hem hield dan ik kon bevatten, was hij gecompliceerd en veroorzaakte hij pijn zoals ik nog nooit had gekend."

