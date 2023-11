Mexique : plan de soutien à Acapulco, les habitants s’organisent contre l’insécurité

Le gouvernement mexicain a annoncé mercredi un plan d’aide de 3,5 milliards de dollars pour Acapulco, la célèbre station balnéaire dévastée par un ouragan de force 5 dont les habitants s’organisent face à l’insécurité. 'Nous avons le budget pour financer tous les besoins', a promis le président Andres Manuel Lopez Obrador pour lequel il s’agit d’un 'investissement' et non d’une 'dépense'.

Le coût des dégâts pourrait s’élever jusqu’à 15 milliards de dollars, d’après une toute première évaluation de la société experte en évaluation des risques Enki Research. Le gouvernement a par ailleurs annoncé le déploiement de plusieurs régiments de la Garde nationale pour lutter contre les vols.

Jessica Pegula domine Aryna Sabalenka et file en demi-finaleL'Américaine Jessica Pegula, 5e mondiale, a dominé la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.1 mondiale, avec une victoire en deux sets 6-4, 6-3 en phase de groupe du Masters WTA de Cancun, joué sur surface dure et doté de 9.000.000 dollars, se qualifiant ainsi pour les demi-finales avant son dernier match de poules mardi au Mexique. Lire la suite ⮕

Iga Swiatek et Coco Gauff réussissent leur entrée en matière aux MastersLes N.2 et N.3 mondiales Iga Swiatek et Coco Gauff ont chacune remporté leur premier match aux Masters de tennis féminin (WTA Finals), doté de 9 millions de dollars et disputés sur surface dure, lundi à Cancun au Mexique. Lire la suite ⮕

Le Néerlandais Jeffrey Hoogland bat le record du monde du kilomètre en cyclisme sur pisteJeffrey Hoogland a réussi à battre le record du monde du kilomètre contre la montre en cyclisme sur piste, mardi. Sur la piste en altitude d'Aguascalientes, au Mexique, le Néerlandais de 30 ans a bouclé les quatre tours en 55.433. Le Français François Pervis détenait le record depuis 2013 avec un chrono de 56.303 réalisé sur la même piste. Lire la suite ⮕

Elise Mertens commence le tournoi du double par une victoireElise Mertens a entamé par une victoire la défense de son titre en double au Masters de tennis féminin (WTA Finals), lundi à Cancun au Mexique. La Limbourgeoise, 5e mondiale en double, est associée cette saison à l'Australienne Storm Hunter (WTA 3). Lire la suite ⮕

La poussière d’astéroïde a causé l’hiver de 15 ans qui a exterminé les dinosauresOn savait que l’impact d’un astéroïde sur la côte de l’actuel Mexique il y a 66 millions d’années avait causé l’extinction de trois-quarts du monde vivant, dont les dinosaures. Lire la suite ⮕

